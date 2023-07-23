Англія

Команда тен Гага перемогла й у основний час.

Уночі звітного дня відбувся ще один матч за участі провідних команд англійської Прем’єр-ліги, які завітали до США з метою проведення виставкового мінітурніру.

До бою долучились лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед, чия очна зустріч відбувалась на полі МетЛайф Стедіум у Іст-Резерфорді.

Команда Мікеля Артети невдало спробувала захопити ініціативу від самого початку гри, тож доволі швидко отримала на горіхи від новоспеченого основного капітана "Червоних дияволів" Бруну Фернандеша, який забив на завершення першої пів години ігрового часу.

І майже миттєво після цього команда Еріка тен Гага подвоїла власну перевагу, тож у "канонірів" залишався лише тайм для того, аби повернути впевненість у атаці.

Однак цього так і не сталось, а Юнайтед, незважаючи на повну ротацію польових виконавців, у другій половині гри навіть не пропустив у власні ворота.

Команди після цього погодились провести серію пенальті, аби розважити місцеву публіку, і під час виконання третього удару власного колективу схибив Фабіу Вієйра, тож Арсенал цього вечора програв і у лотереї.

Українець Олександр Зінченко на полі не з’являвся.







Арсенал — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Фернандеш, 30, Санчо, 37

Арсенал: Рамсдейл — Тімбер (Вайт, 59), Саліба (Жоржиньйо, 71), Габріель, Томіясу (Тірні, 46) — Едегор, Райс (Партей, 59), Гаверц (Сміт-Роу, 71) — Сака (Вієйра, 71), Нкетіа (Троссард, 71), Мартінеллі (Жезус, 58).

Манчестер Юнайтед: Гітон — Ван-Біссака (Лінделеф, 46), Варан (Магвайр, 46), Мартінес (Форсон, 46), Шоу (Далот, 46) — Майну (Вільямс, 46), Маунт (Каземіро, 46) — Антоні (Траоре, 46, Пельїстрі, 59), Фернандеш (Еріксен, 46), Гарначо (Мактоміней, 46) — Санчо (Рашфорд, 46).

Попередження: Жезус — Мартінес.