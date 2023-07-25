Англія

Френсіс став першим британським футболістом, за якого заплатили один мільйон фунтів стерлінгів.

У віці 69 років помер колишній нападник збірної Англії Тревор Френсіс. Про це повідомляє прес-служба Ноттінгема Фореста.

Нагадаємо, Френсіс був першим найдорожчим футболістом в англійському чемпіонаті – за нього було заплачено один мільйон фунтів стерлінгів, що стало рекордом у 1979 році. Тоді він перебрався до Ноттінгема з Бірмінгема.

За свою кар'єру Тревор встиг пограти за Манчестер Сіті, Аталанту, Сампдорію, Рейнджерс, Квінз Парк та Шефілд Юнайтед.

У складі "лісників" Френсіс двічі ставав переможцем Кубка європейських чемпіонів у сезонах-1978/79 та 1979/80.

Після завершення кар'єри футболіста, Тревор очолював КПР, Шеффілд Уенсдей, Бірмінгем та Крістал Пелес.