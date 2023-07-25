Англія

Молодий шведський вінгер продовжить кар'єру у таборі "лісників".

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого вінгера Ентоні Еланги, права на якого раніше належали Манчестер Юнайтед.

21-річний швед приєднався до табору "лісників" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року.

За неофіційною інформацією, сума трансферу Еланги до Фореста склала близько 17,5 мільйонів євро.

У минулому сезоні Ентоні Еланга провів 26 поєдинків, у яких він відзначився двома результативними передачами.