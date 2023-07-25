Англія

Опорний півзахисник може поповнити склад "червоних дияволів".

Соф'ян Амрабат близький до переходу в Манчестер Юнайтед, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, клуби наближаються до домовленості про трансфер опорного півзахисника за 25 мільйонів євро та бонуси. Очікується, що угоду закриють незабаром.

Через майбутній трансфер Амрабат не полетить до Белграда на передсезонний матч проти Црвени Звезди, який відбудеться 26 липня.

У сезоні-2022/23 Амрабат провів 29 матчів у Серії А за Фіорентину: на його рахунку один асист.