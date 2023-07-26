Англія

Лондонський клуб оголосив про перехід новачка.

Мексиканський центральний нападник Рауль Хіменес уже встиг отримати чимало досвіду гри в провідних європейських чемпіонатах, виступаючи за мадридський Атлетіко, лісабонську Бенфіку та англійський Вулвергемптон.

Але зрештою його безперервний шестирічний період перебування в складі "вовків" добіг завершення під час поточної трансферної кампанії.

Лондонський Фулгем напередодні оголосив про підписання контракту з 32-річним виконавцем, який коштував "дачникам" порівняно невеликі на сьогоднішній день 6,5 млн євро.

Із досвідченим мексиканцем уклали контракт на два роки з можливістю продовження збоку клубу ще на один сезон.

За минулий футбольний рік Хіменес через наслідки важкої травми голови та проблем зі стегном провів на полі всього 20 матчів, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.