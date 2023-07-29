Англія

Нідерландський центрбек підписав нову чотирирічну угоду з "містянами".

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм центральним захисником Натаном Аке.

28-річний нідерландець підписав із "містянами" нову угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

У минулому сезоні Натан Аке провів за Манчестер Сіті 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив три голи та переважно виступав на позиції лівого захисника.

Ця кампанія стала найкращою у кар'єрі нідерландського захисника з моменту його перебування на Етіхаді. З літа 2020 року він провів усього 81 матч із сімома голами в активі, отримавши помітно більше ігрового часу саме у сезоні-2022/23.