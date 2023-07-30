Англія

Команда Хосепа Гвардіоли поступилася колективу Дієго Сімеоне.

На Стадіоні Кубка світу в Сеулі відбувся товариський поєдинок між Манчестер Cіті та мадридським Атлетіко у рамках підготовки до старту нового сезону в європейському клубному футболі.

У першому таймі команди обмежилися нулями на табло, тому долю цього контрольного протистояння вирішувала друга половина зустрічі.

Команда Дієго Сімеоне повела у рахунку на 67 хвилині матчу завдяки голу Мемфіса Депая, а вже через сім хвилин Атлетіко подвоїв свою перевагу після забитого м'яча у виконанні Янніка Карраско.

Незважаючи на те, що під завісу поєдинку Рубену Діашу вдалося скоротити відставання своєї команди до мінімуму, фінальний світок все ж зафіксував поразку Манчестер Сіті з рахунком 1:2.

Тепер Атлетіко продовжить свою підготовку до нового сезону вже у США, тоді як Манчестер Сіті вже шостого серпня проведе свій перший офіційний матч у кампанії-2023/24 проти лондонського Арсеналу у рамках Суперкубку Англії.

Манчестер Сіті — Атлетіко Мадрид 1:2

Голи: Діаш, 85 — Депай, 67, Карраско, 74

Cтартові склади: