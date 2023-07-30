Англія

Наставник дав свій коментар.

Ерік тен Гаг відповів на запитання про свій перший сезон на чолі Манчестер Юнайтед.

"Завжди бувають сюрпризи – як позитивні, так і негативні. Тренеру потрібно вміти справлятися з цим та керувати ситуацією. Завжди відбувається навчання.

На всіх рівнях ми стали кращими, і це було необхідно. Ми стали грати у більш домінуючому стилі та створювали багато моментів.

Але в той же час виявились не там, де хотіли бути. Тому потрібно підняти планку та виходити на наступний рівень.

Минулий сезон показав, що ми здатні обіграти будь-якого суперника. Ми не маємо боятися.

Але також сезон показав, що нам не вистачало стабільності. У цьому плані ми маємо зробити крок уперед", — наводить слова тен Гага ВВС.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону МЮ посів третє місце у АПЛ.