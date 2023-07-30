Наставник дав свій коментар.
ЕРІК ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
30 липня 2023, 19:39
Ерік тен Гаг відповів на запитання про свій перший сезон на чолі Манчестер Юнайтед.
"Завжди бувають сюрпризи – як позитивні, так і негативні. Тренеру потрібно вміти справлятися з цим та керувати ситуацією. Завжди відбувається навчання.
На всіх рівнях ми стали кращими, і це було необхідно. Ми стали грати у більш домінуючому стилі та створювали багато моментів.
Але в той же час виявились не там, де хотіли бути. Тому потрібно підняти планку та виходити на наступний рівень.
Минулий сезон показав, що ми здатні обіграти будь-якого суперника. Ми не маємо боятися.
Але також сезон показав, що нам не вистачало стабільності. У цьому плані ми маємо зробити крок уперед", — наводить слова тен Гага ВВС.
Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону МЮ посів третє місце у АПЛ.