Українець усю гру провів на лаві для запасних.
Челсі - Фулгем, Getty Images
31 липня 2023, 00:39
У товариському матчі між собою зустрічалися дві лондонські команди — Челсі та Фулгем.
"Сині" зуміли здолати "дачників" завдяки голам від Тіаго Сілви та Крістофера Нкунку.
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно зробив дванадцять замін у цій грі, проте Михайло Мудрик залишився одним із трьох гравців, хто так і не вийшов на поле.
Примітно, що Челсі перемогою над Фулгемом забезпечив собі трофей, перемігши у літньому товариському турнірі команд АПЛ.
Челсі – Фулгем 2:0
Голи: Сілва, 20, Нкунку, 41.