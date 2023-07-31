Англія

Українець усю гру провів на лаві для запасних.

У товариському матчі між собою зустрічалися дві лондонські команди — Челсі та Фулгем.

"Сині" зуміли здолати "дачників" завдяки голам від Тіаго Сілви та Крістофера Нкунку.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно зробив дванадцять замін у цій грі, проте Михайло Мудрик залишився одним із трьох гравців, хто так і не вийшов на поле.

Примітно, що Челсі перемогою над Фулгемом забезпечив собі трофей, перемігши у літньому товариському турнірі команд АПЛ.

Челсі – Фулгем 2:0

Голи: Сілва, 20, Нкунку, 41.