Англія

Вагоме оновлення й без того довгострокових відносин.

Якими б не були виступи англійського Манчестер Юнайтед останніми роками, але дещо в цьому клубі все одно залишалось незмінними.

Наприклад, технічний партнер "Червоних дияволів", німецька транснаціональна компанія з виготовлення спортивного екіпірування, взуття та аксесуарів.

Партнерство з Юнайтед для фірми почалось ще у 80-х роках минулого століття й тривало до 1992 року, а останній контракт було підписано ще в 2015 році строком на десять років.

Згідно з нею, клуб мав отримати загалом 875 млн євро спонсорських виплат.

Проте цього літа сторони вирішили оновити угоду на покращених для команди з Манчестера умовах.

Новий десятирічний контракт строком до 2035, як очікується, принесе "Червоним дияволам" ще 1,05 млрд євро.

"Adidas і Манчестер Юнайтед є двома найважливішими брендами в міжнародному футболі, і для нас цілком природно продовжувати співпрацю", — заявив представник технічного спонсора виконавчий директор Бйорн Гульден.