Англія

"Червоні" запропонували 42 мільйони фунтів за 19-річного футболіста.

Ліверпуль зробив нову пропозицію щодо трансферу Ромео Лавії, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "червоні" запропонували 42 мільйони фунтів за хавбека.

При цьому, очікується, що Саутгемптон відхилить цю пропозицію. "Святі" хочуть виручити за свого футболіста 50 мільйонів фунтів.

Переговори продовжуються. Щодо Ромео, то він хоче перейти лише до Ліверпуля.

Минулого сезону в АПЛ Лавія провів 29 матчів.