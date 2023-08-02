Англія

Майстра стандартів хочуть залишити в АПЛ.

Центральний півзахисник англійського Саутгемптона Джеймс Ворд-Прауз за підсумками попереднього сезону разом із командою залишив склад учасників Прем’єр-ліги та вже найближчим часом готується до старту змагань у Чемпіоншипі.

Однак клуби з "елітного" дивізіону не можуть пройти повз такого майстра виконання стандартів та усіляко намагаються заманити його до себе.

Одним із таких був лондонський Вест Гем, який одразу розпочав перемовини зі ставки 35 млн євро.

Проте святих ця сума не вразила — вони хочуть отримати на 12 млн євро більше.

У підсумку, представники "молотобійців" вимушені були повернутись додому з порожніми руками, а оскільки вони заріклись брати участь у аукціоні, то на цьому їхні спроби отримати Ворд-Прауса можна вважати вичерпаними.

Джеймс за 45 матчів минулого сезону забив 11 голів та віддав п’ять гольових передач.