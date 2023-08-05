Клуб із Західного Лондона посилився новим голкіпером.
Роберт Санчес, ФК Челсі
05 серпня 2023, 12:00
Челсі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання голкіпера Роберта Санчеса, права на якого раніше належали Брайтону.
25-річний іспанець приєднався до табору "синіх", підписавши довгостроковий контракт на сім наступних років.
За неофіційною інформацією, трансфер Санчеса коштував Челсі 20 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 млн передбачено в якості бонусів.
Зазначимо, що кілька років поспіль Роберт Санчес був безальтернативним "першим номером" Брайтона, проте у другій половині минулого сезону він втратив своє місце в старті команди Роберто Де Дзербі.
Всього на рахунку іспанського голкіпера 87 матчів у рамках АПЛ, у яких він пропустив 99 голів та 27 разів відстояв "на нуль".