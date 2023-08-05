Англія

Клуб із Західного Лондона посилився новим голкіпером.

Челсі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання голкіпера Роберта Санчеса, права на якого раніше належали Брайтону.

25-річний іспанець приєднався до табору "синіх", підписавши довгостроковий контракт на сім наступних років.

За неофіційною інформацією, трансфер Санчеса коштував Челсі 20 мільйонів фунтів стерлінгів, а також 5 млн передбачено в якості бонусів.



Зазначимо, що кілька років поспіль Роберт Санчес був безальтернативним "першим номером" Брайтона, проте у другій половині минулого сезону він втратив своє місце в старті команди Роберто Де Дзербі.

Всього на рахунку іспанського голкіпера 87 матчів у рамках АПЛ, у яких він пропустив 99 голів та 27 разів відстояв "на нуль".