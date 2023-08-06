Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу за Суперкубок Англії-2023, який пройде 6 серпня і розпочнеться о 18:00.

Новый футбольний сезон в Англії традиційно розпочнеться поєдинком за Community Shield, який у цьому році розіграють між собою Манчестер Сіті та лондонський Арсенал — команди, що протягом усієї минулої кампанії Прем'єр-ліги вели виключно очну боротьбу за чемпіонський титул.

НЕДІЛЯ, 6 СЕРПНЯ, 18:00. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті провів історичний для себе минулий сезон, нарешті не просто вигравши довгоочікувану Лігу чемпіонів, а й оформивши требл завдяки тріумфам у Прем'єр-лізі та Кубку Англії. З урахуванням того, що команда Хосепа Гвардіоли зібрала у свою колекцію фактично всі головні трофеї, другим учасником матчу за Суперкубок Англії став головний конкурент "містян" на внутрішній арені в минулій кампанії та за сумісництвом срібний призер АПЛ – лондонський Арсенал, який приємно здивував багатьох своїм очевидним прогресом.

Немає жодних сумнівів, що на даний момент Манчестер Сіті є найкращою командою у європейському футболі. Незважаючи на те, що Арсенал був лідером турнірної таблиці АПЛ у минулій кампанії протягом 30 турів, все-таки "містяни" виявилися більш досвідченими, стабільнішими і сильнішими, що вони й довели своїми перемогами у двох очних зустрічах з Арсеналом, які фактично й визначили долю чемпіонських перегонів.

Поки що учневі не вдається перевершити вчителя, але Артета робить впевнені та сміливі кроки до досягнення цієї мети. Достатньо лише поглянути на трансферну кампанію "канонірів" — Мікель придбав до свого складу всіх, кого він хотів: і універсального захисника Юррієна Тімбера, і не менш універсального Кая Гаверца, і, звичайно, рекордний трансфер в історії клубу в особі Деклана Райса, боротьбу за когось Арсенал виграв фактично в суху у Манчестер Сіті. Так, ще рік тому важко було б це уявити, але "золотий хлопчик" британського футболу захотів піти саме до Артети, а не Гвардіоли.

І нехай Манчестер Сіті оформив трансфери висококласного Матео Ковачича та дуже перспективного Йошка Гвардіола, поки трансферна кампанія Арсеналу все ж виглядає переконливіше (+лондонці заграли всіх трьох новачків під час предсезонки та продовжили контракти із низкою ключових гравців), але й градус тиску на команду Артети буде відповідним — після неймовірного минулого сезону та таких гучних трансферів очікування від лондонського клубу будуть на найвищому рівні.

А от "містяни" втратили влітку свого капітана Ілкая Гюндогана та послабили атаку шляхом продажу Ріяда Мареза, якому ще потрібно буде знайти заміну. Та й знаючи про звичку команди Гвардіоли ставитись до Суперкубка Англії як до ще одного товариського матчу в рамках підготовки до старту АПЛ — в Арсеналу є всі шанси розпочати сезон із виграним трофеєв, навіть незважаючи на тимчасову відсутність Габі Жезуса та Олександра Зінченка через травми.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,81, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 4,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,15. Шанси на те, що "містяни" в цілому стануть володарями трофея — 1,5, а "каноніри" — 2,72.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Не зіграють: ...

Під питанням: Де Брюйне, Аке

Не зіграють: Зінченко, Жезус, Ельнені, Локонга

Під питанням: Балогун, Нельсон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ (з 2010 року)

ПОТОЧНА ФОРМА

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТ

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті: "Безумовно, Мікель повернув Арсенал на те місце, на якому клуб знаходився раніше. На нас чекає серйозне випробування, тому що в АПЛ з’явилося багато команд, які готові боротися за всі трофеї. Виграти більше, ніж ми виграли, неможливо. Але питання в тому, наскільки ми голодні, чи маємо бажання захищати свої досягнення".

Мікель Артета, головний тренер Арсеналу: "Ми дуже раді можливості поборотися за Суперкубок. Сіті були найкращою командою Європи минулого сезону, і ми знаємо, як треба діяти. Ми дуже задоволені складом і маємо бути впевнені, що зможемо розподіляти ігровий час між гравцями, щоб була здорова конкуренція".