Англія

Угода оцінюється у 40 мільйонів євро.

Брайтон придбає півзахисника Аякса за рекордну для себе суму, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, за 23-річного футболіста "чайки" заплатять близько 40 мільйонів євро. Ця сума стане рекордною для Брайтона – раніше він ніколи не платив більше ніж 30 мільйонів фунтів за футболіста.

Сам футболіст близький до погодження умов особистого контракту з англійцями. На трансфері Кудуса наполягав головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

Раніше повідомлялося, що у придбанні гравця збірної Гани зацікавлені Челсі та Арсенал.

У минулому сезоні Мохаммед Кудус провів за Аякс 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 18 голів та віддав 6 результативних передач.