Англія

Сторони розходяться приблизно на п'ять мільйонів фунтів.

Ліверпуль зробив третю пропозицію щодо Ромео Лавії, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "червоні" запропонували "святим" 45 мільйонів фунтів за півзахисника, проте Саутгемптон відмовив.

Повідомляється, що сторони розходяться на п'ять мільйонів фунтів.

Ромео Лавія й перейшов до Саутгемптона влітку 2022 року за 12,3 мільйони євро.

У минулому сезоні він провів 35 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив один гол, віддав один асист та заробив десять попереджень.