Англія

Англійський клуб сподівається не витратити жодного зайвого пенні на вхідний трансфер.

Французький центральний захисник Жан-Клер Тодібо за плечима має вже достатньо досвіду в "дорослому" футболі на теренах різних європейських країн, не дивлячись на порівняно юний вік.

Виступи 23-річного виконавця розпочинались у Тулузі, але згодом він продовжив кар’єру в каталонській Барселоні, яка не висловлювала йому належної довіри та відправляла в оренду до гельзенкірхенського Шальке, лісабонської Бенфіки та французької Ніцци.

Саме "орли" зрештою погодились виплатити за футболіста 8,5 млн євро й оформили повноцінний трансфер улітку 2021 року.

Минуло порівняно небагато часу, а вже цього літа Тодібо вважається чи не головним засобом компенсації факту відходу англійського центрального захисника Гаррі Магвайра для Манчестер Юнайтед.

Власне, усе залежить виключно від спроможності лондонського Вест Гема задовільнити запит "Червоних дияволів" у розмірі 40,6 млн євро за свого футболіста.

Якщо цю умову буде виконано, то рівно на таку ж суму поповниться бюджет Ніцци.

Тодібо в минулому сезоні відіграв 46 матчів та став першим за кількістю позиційних відбирань серед усіх гравців із семи провідних ліг Європи.