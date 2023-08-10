Англія

27-річний футболіст хоче спробувати свої сили у АПЛ.

Бенжамен Павар готовий залишити Баварію, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 27-річний захисник хоче спробувати свої сили у чемпіонаті Англії та перейти в Манчестер Юнайтед.

Однак, багато вирішить бажання головного тренера МЮ Еріка тен Гага, який поки не висловив свою думку щодо можливого приходу француза.

Нагадаємо, що контракт Павара з Баварією розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Павар провів 47 матчів за мюнхенський клуб: на його рахунку 6 голів та 1 асист.