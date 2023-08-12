Англія

19-річний футболіст віддає перевагу "червоним".

Ромео Лавія вважає за краще перейти в Ліверпуль, а не в Челсі, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Лондонський клуб, за чутками, погодив суму трансферу за Лавію із Саутгемптоном. Вона може становити близько 55 мільйонів фунтів (з урахуванням бонусів).

Челсі контактував із агентами півзахисника, але не з гравцем безпосередньо.

На даний момент повідомляється, що Лавія, як і раніше, має намір перейти в Ліверпуль.

Минулого сезону АПЛ Лавіа провів 29 матчів.