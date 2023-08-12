Завершилася низка поєдинків у дебютному турі чемпіонату Англії.
У першому ранку англійської Прем'єр-ліги у слоті 17:00 відбулися чотири поєдинки.
Борнмут із Іллею Забарним зіграв унічию на своєму полі з Вест Гемом.
Борнмут — Вест Гем 1:1
Голи: Соланке, 82 – Боуен, 51.
Борнмут: Нето, Ааронс (Гілл, 75), Сенесі (Міфем, 60), Забарний, Керкез, Крісті (Мур, 67), Ротуелл, Біллінг, Брукс (Сем'яно, 75), Ентоні (Клюйверт, 60), Соланке.
Вест Гем: Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон, Соучек, Форнальс (Керер, 86), Лукас Пакета (Корне, 90), Бенрахма, Боуен, Антоніо (Інгз, 78).
Попередження: Боуен, Антоніо, Емерсон, Лукас Пакет, Міфем.
Брайтон Роберто Де Дзербі розгромив новачка АПЛ Лутон.
Брайтон - Лутон 4:1
Голи: Марч, 36, Жоао Педро, 71 (з пенальті), Аденгра, 85, Фергюсон, 90 – Морріс, 81 (з пенальті).
Брайтон: Стіл, Данк, ван Хекке, Еступіньян, Гросс, Марч (Аденгра, 74), Дауд (Гілмор, 74), Мітома, Мілнер (Велтман, 79), Велбек (Фергюсон, 78), Жоао Педро (Енсісо, 88).
Лутон: Камінскі, Каборе (Дауті, 64), Лок'єр, Белл, Андерсен (Огбене, 76), Джайлз, Раддок-Мпанзу (Вудроу, 88), Накамба, Чонг (Беррі, 88), Морріс, Адебайо (Браун, 64).
Попередження: Еступіньян, Мітома, Андерсен, Каборе.
Евертон без Віталія Миколенка поступився вдома Фулгему.
Евертон — Фулгем 0:1
Гол: Декордова-Рід, 73.
Евертон: Пікфорд, Паттерсон, Тарковскі, Кін, Янг, Гарнер (Доббін, 83), Гує, Дукуре, Онана, Мопе (Данджума, 72), Івобі.
Фулгем: Лено, Тете, Рим, Діоп, Робінсон, Керні (Перейра, 58), Рід, Лукіч, Вілсон, Вілліан (Декордова-Рід, 46), Хіменес (Мітрович, 58).
Попередження: Вілліан, Тете.
Крістал Пелас на виїзді зумів впоратися з новачком Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед.
Шеффілд Юнайтед – Крістал Пелас 0:1
Гол: Едуар, 49.
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем, Болдок, Робінсон (Сліман, 80), Іган, Ахмедходжич, Лоу (Ларусі, 80), Башем (Вінісіус Коста, 80), Норвуд, Осборн (Брукс, 87), Траоре (Гекфорд, 87), Осула.
Крістал Пелас: Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехі (Томкінс, 90), Мітчелл, Шлупп, Лерма, Езе, Дукуре, Айю, Едуар.
Попередження: Осула, Ахмедходжич, Сліман.