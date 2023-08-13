Англія

Лондонське дербі на Брентфорд Комм'юніті завершилося чотирма голами, проте не визначило переможця.

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд приймав на своєму полі Тоттенгем у лондонському дербі.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 11-й хвилині зустрічі завдяки голу Ромеро, проте "бджолам" вдалося доволі швидко не тільки відігратися, а й вийти уперед: спочатку Мбемо реалізував пенальти, а потім, на 36-й хвилині, м'яч на свій рахунок записав Вісса.

Втім, Тоттенгему вдалося повернути паритет на табло ще до перерви, коли героєм епізоду став Емерсон Роял, якому асистував Джеймс Меддісон та записав на свій рахунок таким чином другу результативну передачу.

Більше у цьому матчі команди не забивали, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.

Брентфорд — Тоттенгем 2:2

Голи: Мбемо, 26 (пен.), Вісса, 36 — Ромеро, 11, Емерсон, 45+4

Брентфорд: Флеккен – Гікі (Роерслев, 72), Коллінз, Піннок, Аєр (Йргенсен, 84), Хенрі – Єнсен (Дамсгор, 49), Нергор (Баптіст, 72), Янельт – Мбемо, Вісса (Шаде)

Тоттенгем: Вікаріо – Емерсон Роял, Ромеро (Санчес, 14), Ван де Вен, Удоджі – Скіпп (Сарр, 75), Біссума – Кулушевські, Меддісон, Сон Хин Мін (Перішич, 75) – Рішарлісон

Попередження: Гікі (62) – Вікаріо (26), Санчес (36), Меддісон (36), Скіпп (44)