Англія

24-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Ніколо Дзаньоло близький до переходу до Астон Вілли, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За його інформацією, англійський клуб хоче закрити угоду у понеділок. Наразі Астон Вілла та Галатасарай працюють над структурою виплати.

Очікується, що оренда Дзаньоло обійдеться Астон Віллі в три мільйони євро. Після закінчення угоди клуб отримає право викупу гравця за 20+7 млн. євро. У разі повноцінного трансферу Дзаньоло підпише з Астон Віллою п'ятирічний контракт.

Зазначимо, що трансфер Дзаньоло до Астон Вілли є ініціативою Унаї Емері.