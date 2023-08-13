Англія
13 серпня 2023, 20:36
Челсі з Мудриком знову не зміг обіграти Ліверпуль
Маурісіо Почеттіно в дебютному офіційному матчі на новій посаді дав українцю пограли лише чверть години.
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13 серпня 2023, 20:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Ліверпуль 1:1
Голи: Дісасі, 36 — Діас, 18
Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл — Джеймс (Гюсто, 76), Галлагер, Енцо, Чуквуемека (Маатсен, 81), Чілвелл — Стерлінг (Мудрик, 81), Джексон.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон — Фабіньо, Мак Аллістер, Гакпо (Джонс, 66) — Салах (Елліотт, 77), Жота (Нуньєс, 66), Діас (Доак, 77).
Попередження: Чуквуемека, Енцо, Джексон, Галлагер — Жота, Александер-Арнольд, Конате, Мак Аллістер.