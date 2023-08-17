Англія

Оголошено перелік номінантів престижної нагороди.

Представники Асоціації професійних футболістів Англії проводять традиційну церемонію підбиття підсумків за попередній річний період, на самому початку сезону призначаючи старт голосування за звання Найкращого молодого футболіста року в Англії.

Цього разу перелік претендентів обмежився шістьма гравцями.

Серед них:

– півзахисник лондонського Челсі/Брайтона Мойзес Кайседо;

– нападник Брайтона Еван Фергюсон;

– нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд;

– нападник лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі;

– півзахисник Астон Вілли Джейкоб Ремзі;

– нападник лондонського Арсенала Букайо Сака.

Проголосувати за найкращого, на вашу думку, молодого гравця за останній рік у межах Англії можна в нашому Telegram-каналі.