Представники Асоціації професійних футболістів Англії проводять традиційну церемонію підбиття підсумків за попередній річний період, на самому початку сезону призначаючи старт голосування за звання Найкращого молодого футболіста року в Англії.

Цього разу перелік претендентів обмежився шістьма гравцями.

Серед них:

– півзахисник лондонського Челсі/Брайтона Мойзес Кайседо;
– нападник Брайтона Еван Фергюсон;
– нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд;
– нападник лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі;
– півзахисник Астон Вілли Джейкоб Ремзі;
– нападник лондонського Арсенала Букайо Сака.

Проголосувати за найкращого, на вашу думку, молодого гравця за останній рік у межах Англії можна в нашому Telegram-каналі.