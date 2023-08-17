Оголошено перелік номінантів престижної нагороди.
Ерлінг Голанд, Getty Images
17 серпня 2023, 14:02
Представники Асоціації професійних футболістів Англії проводять традиційну церемонію підбиття підсумків за попередній річний період, на самому початку сезону призначаючи старт голосування за звання Найкращого молодого футболіста року в Англії.
Цього разу перелік претендентів обмежився шістьма гравцями.
Серед них:
– півзахисник лондонського Челсі/Брайтона Мойзес Кайседо;
– нападник Брайтона Еван Фергюсон;
– нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд;
– нападник лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі;
– півзахисник Астон Вілли Джейкоб Ремзі;
– нападник лондонського Арсенала Букайо Сака.
Проголосувати за найкращого, на вашу думку, молодого гравця за останній рік у межах Англії можна в нашому Telegram-каналі.