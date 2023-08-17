Англія

Перехід 21-річного футболіста до складу "синіх" зірвався.

Майкл Олісе продовжив контракт із Крістал Пелас, повідомив офіційний сайт "склярів".

21-річний вінгер підписав новий контракт на чотири роки. За чутками, француз зароблятиме близько 100 тисяч фунтів на тиждень за новою угодою.

Нагадаємо, що серйозний інтерес до Майкла Олісе виявляв Челсі. Останнім часом ЗМІ повідомляли, що "сині" ось-ось закриють угоду. Однак в останній момент щось змінилося і Олісе несподівано продовжив контракт із Крістал Пелас.

Минулого сезону АПЛ Олісе провів 37 матчів, відзначившись 2 голами та 11 асистами.