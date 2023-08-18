Англія

Англійський нападник повісив бутси на цвях у віці 34 років.

Тео Волкотт під час матчу з Тоттенгемом у 2014 році, getty images

Тео Волкотт під час матчу з Тоттенгемом у 2014 році, getty images

Колишній нападник збірної Англії, лондонського Арсеналу та інших англійський клубів Тео Волткотт оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста.

Англійський вінгер, який завжди вирізнявся своїми швидкісними даними, вирішив завершити з виступами на професійному рівні у віці 34 років.

"Дякую❤️", — написав Воткотт під відео з моментами своєї кар'єри.

За свою кар'єру на клубному рівні Тео Волкотт провів у рамках АПЛ 397 поєдинків, у яких він забив 80 голів та віддав 56 асистів.

Серед командних трофеїв він виграв три Кубки Англії та два Суперкубки Англії — всі у складі лондонського Арсеналу.