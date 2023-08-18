Колишній нападник збірної Англії, лондонського Арсеналу та інших англійський клубів Тео Волткотт оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста.

Англійський вінгер, який завжди вирізнявся своїми швидкісними даними, вирішив завершити з виступами на професійному рівні у віці 34 років.

"Дякую❤️", — написав Воткотт під відео з моментами своєї кар'єри.

За свою кар'єру на клубному рівні Тео Волкотт провів у рамках АПЛ 397 поєдинків, у яких він забив 80 голів та віддав 56 асистів.

Серед командних трофеїв він виграв три Кубки Англії та два Суперкубки Англії — всі у складі лондонського Арсеналу.

 