Англія

Англійський фулбек стане останнім підписанням "сорок" у літнє трансферне вікно.

Лівий захисник лондонського Челси Льюїс Голл продовжить кар'єру в Ньюкасл Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 18-річний англієць перейде до табору "сорок" на правах оренди з обов'язковим правом викупу за 35 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи бонуси.

"Це буде наше останнє підписання", — оголосив головний тренер Ньюкасла Едді Гау.

Незабаром Льюїс Голл пройде медогляд у новому для себе клубі. Усього за першу команду Челсі він провів 12 поєдинків, у яких він віддав одну результативну передачу.