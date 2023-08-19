Англія

Керманич прокоментував ринкову політику конкурентів.

Напередодні домашнього матчу другого туру англійської Прем’єр-ліги проти Ньюкасла головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола під час прес-конференції відповів на питання щодо можливих пошуків заміни для важкотравомваного капітана команди Кевіна де Брюйне.

"Челсі б це було легше зробити, аніж нам. Я не міг би всидіти на цьому місці, якби ми витратили стільки ж, скільки Челсі витратив за останні два трансферні вікна — ви б мене просто вбили разом із командою. Ми перебували б під пильною увагою постійно, і ви не можете собі цього уявити.

Ми повинні слідкувати за тим, що відбувається на ринку. Чи можемо ми кого придбати, і заплатити ті кошти, які вважаємо справедливими. Ми хотіли придбати Гаррі Магуайра в 2019 і не зробили цього, тому що ми не хотіли платити настільки багато. Ми хотіли Марка Кукурелью минулого літа і не заплатили, ми хотіли Алексіса Санчеса в 2018 і не заплатили.

Зрештою ми заплатимо стільки, скільки буде справедливо. У іншому випадку — у нас є академія.

Я не критикую Челсі жодним чином. Я кажу, якщо ми б зробили так само, ми б вже були мертві. У всьому світі кожен клуб може робити все, що хоче. Я захоплююся Тоддом Болі, я мав зустріч із ним. Челсі дійсно можуть робити все, що хочуть.

Якщо вони хочуть витратити, я не знаю, 900 мільйонів фунтів з моменту його прибуття, а потім ще 900, і ще 900 — у них будуть ці кошти. Бізнес завжди залишається бізнесом. Цього сезону вони продають багато, тому можуть собі це дозволити.

Я хотів би, що трансферне вікно було коротшим. Новий гравець тут, новий гравець там. Це так смішно. Я хотів би, щоб було менше часу на трансфери. І я хотів би, аби трансферне вікно завершувалось до початку сезону, але є, як є.

Усі клуби цього літа скаржаться на Саудівську Аравію, а потім вони ж самі відчиняють двері, показують на червону доріжку й запитують: "Що тобі потрібно, друже?". Усі продають туди гравців і дуже задоволені від цього.

Усі скаржаться, але двері при цьому залишають відкритими. Наша ліга, інші ліги, усі вони скаржаться, поки не укладуть угоди про продаж футболістів.

Усі укладають угоди з Саудівською Аравією про будь-що. Така реальність, кожен намагається зробити для себе якнайкраще", — заявив іспанський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Ньюкасл відбудеться 19 серпня, о 22:00.