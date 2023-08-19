Англія

Голкіпер Ліверпуля розповів подробиці трансферу зразка 2018 року.

Бразильський воротар Аліссон Беккер свого часу в 2018 році обрав англійський Ліверпуль в якості місця продовження професійної кар’єри на тлі дворічних виступів у складі італійської Роми.

І лише цього літа 30-річний виконавець вирішив розповісти, що саме спонукало його обрати "червоних", хоча лондонський Челсі зробив усе, щоб отримати собі цього гравця.

"Я думаю, що та гра на Енфілді в Лізі чемпіонів (2:5 – ред.) стала для мене досвідом усього життя, бо я побачив цей натовп зблизька.

Це посприяло моєму вибору на користь Ліверпуля. Якщо ви запитаєте мене, як це було грати на Енфілді в якості суперника домашнього клубу, я можу підсумувати це для вас одним словом: жахливо.

Енфілд — чудовий стадіон, де глядачі живуть грою разом із футболістами. Дуже шумно — і в тій грі трибуни буквально палали.

У мене також була пропозиція від Челсі, але цей матч надихнув мене грати за Ліверпуль. Як і бос, Юрген Клопп.

Він — приголомшлива людина, один із найвеличніших тренерів у історії світового футболу. Це той чолов’яга, який робить усе можливе, щоб нам, гравцям, було комфортно грати, і привносить свій стиль у команду.

Я вибрав Ліверпуль із тих самих причин, через які я свого часу пішов до Рому, коли вперше залишав межі Бразилії — я думав, що це буде найкращий крок у моїй кар’єрі.

Челсі тоді тільки змінював тренера і не грав у Лізі чемпіонів. Я також завжди захоплювався історією Ліверпуля. Цей клуб мав п'ять єврокубків у своєму трофейному кабінеті. Я дуже хотів стати частиною цієї історії", — заявив бразильський виконавець.

Аліссон за минулий сезон провів 47 матчів, пропустивши 59 голів.