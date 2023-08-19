Англія

Керманич Челсі розповів про власне бачення побудови складу команди.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно в своєму черговому інтерв’ю розповів про власне ставлення до довгострокових контрактів, якими його клуб останнім часом пов’язує з собою талановитих виконавців.

"Усі ці довгострокові угоди з гравцями не означають, що ми підписуємо футболіста, витрачаємо гроші, а він може бути впевненим, що гратиме постійно з перших хвилин.

У футболі такого просто не буває. Талановиті гравці, на яких клуб витрачає гроші, повинні щодня показувати, що вони заслуговують на місце на полі.

Моя робота — бути справедливим з усіма. Якщо ми підпишемо з гравцем восьмирічний контракт, це не додає нікому зайвих зобов’язань. Така моя робота й це — бачення нашого тренерського штабу.

Ось чому я завжди впевнений, коли кажу, що поки що маю підтримку власника та підтримку спортивного директора. Вони повинні довіряти нашій філософії, бо ми збираємося робити якнайкраще для цього клубу.

Якщо у вас восьмирічний контракт із гравцем, він також має повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість і якість, на яку ми від нього очікуємо.

Дивіться, гравці не можуть засмучуватись від того, що не потрапляють до стартового складу. Це ми можемо бути засмучені гравцем. Тому що, якщо ми підписуємо гравця і даємо йому восьмирічний контракт, а гравець не хоче робити те, що ми від нього очікуємо, і не грає належним чином, то це тільки через нього. Не через нас.

Щодо останніх трансферних новин, то ми шукаємо воротаря. Ми думаємо та вивчаємо всі ситуації та можливості на ринку. Клуб розглядає всі можливі варіанти", — заявив аргентинський фахівець.

Найближчий матч для лондонського Челсі буде гостьовим дербі проти Вест Гема 20 серпня, о 18:30.