Англія

Лондонський клуб у грі з шаленою напругою зуміла двічі відзначитись за ходом другого тайму.

Тиждень тому англійська Прем’єр-ліга долучилась до переліку національних першостей, у рамках яких стартувала чергова кампанія. І вже варто сказати було при цьому, що кожна з команд могла б бути задоволеною початком сезону в своєму виконанні. Ось, наприклад, лондонський Тоттенгем наче й не програв Брентфорду в дебютному матчі Анге Постекоглу на своїй новій посаді (0:0), але вже без Гаррі Кейна так і не зміг забити суперникам при цьому.

А вже в другому турі "шпори" мали на власному полі приймати Манчестер Юнайтед, якому таки вдалось схилити на свій бік найпізнішу гру першого туру проти Вулвергемптона, у якій долю переможця вирішив єдиний м’яч від Рафаеля Варана (1:0). І хоча фанатам "Червоних дияволів" гріх було жалітись, бо команда хоча б перемогла, проте від гри на Олд Траффорд проти одного з аутсайдерів вони точно очікували на більше.

Після перегляду пари стартових для звітного дня матчів УПЛ, ця зустріч виглядала якісно іншого рівня вже з перших секунд. Можливо ще й тому, що в Англії все ж таки на за 40-градусної спеки грають посеред дня. Футболісти обох команд відчували чималий тиск на себе, що спричинило, зокрема, велику кількість помилок від "шпор" уже на старті протистояння біля власних воріт. І добре було їм тоді, що Антоні та Гарначо не користались власними нагодами забити, пробиваючи з обох боків чужих володінь.

А там ще й Вікаріо на останньому рубежі подекуди відверто рятував Тоттенгем, тож потужний тиск "Червоних дияволів" раз-по-раз розбивався об банальну неможливість переграти голкіпера суперників. І які ж моменти були в Рашфорда та Бруну для того, аби відкрити рахунок у грі з межі воротарського! Однак поступово господарі поля нарешті згадали про свій статус та шалених уболівальників за спиною, які вимагали від команди Постекоглу йти вперед.

І вона просто слідувала цим вказівкам. Одразу ж з’явились моменти для ударів із меж чужих володінь, бо Онана не міг покладатись на власний захист за широкого розіграшу атак суперників. А Тоттенгем тільки так і атакував — стрімко та із загострюючими передачами з флангів. Виглядали ці спроби дуже переконливо, а момент із влучанням м’яча в поперечину після удару Порро з пів кола перед штрафним на 40 хвилині — узагалі вбивчо для оптимістичного настрою опонентів.

А ще було влучання в стійку за підсумком рикошету, що супроводжував простріл Сарра з правого флангу штрафного вже за мить, тож Юнайтед фактично не мали можливості взяти оперативну павзу. І вже після поновлення гри в другому таймі команда тен Гага пропустила ривок Кулушевські до штрафного з широкої позиції на правому фланзі, після чого той покотив на ближню під удар Рішарлісону, але відскок від Мартінеса прямував м’яч під порожні для Сарра.

У миттєвій атаці у відповідь Антоні з правого флангу штрафного закрутив у дальній каркас воріт, що показало нам наочно, що справу командою Постекоглу ще не вирішено остаточно. Юнайтед дійсно якісно чіплялись навіть за найменші нагоди бля чужих воріт, і в підсумку лише грандіозні сейви Вікаріо зберегли рахунок незмінним на користь його команди.

Уже на завершення протистояння обидва тренери почали робити заміни в складах своєї гри й раптово з’ясувалось, що в "шпор" підсилення з лави станом на сьогодні виглядає чи не краще за аналогічних гравців суперника. Тоттенгем грав останні хвилини матчу від м’яча, проте це не завадило йому ледь не пішли на 83 хвилині забезпечити можливість для прострілу Перішича з лівого флангу на ближню стійку, де спочатку Девіс, а потім і Мартінес недбалим рухом ногою перевели м’яч у дальній кут. Хоч рахунок і не зовсім відповідає стану справ на полі, але в Постекоглу факт першої перемоги в АПЛ це не забере.

У наступному турі лондонський Тоттенгем зіграє гостьовий матч проти Борнмута, а Манчестер Юнайтед приймати Ноттінгем Форест.— Манчестер Юнайтед 2:0Сарр, 49, Мартінес, 83 (авт.)Вікаріо — Порро (Емерсон, 88), ван де Вен, Ромеро, Удоджі (Девіс, 70) — Сарр (Гейб’єрг, 75), Біссума — Кулушевські (Соломон, 88), Меддісон, Сон — Рішарлісон (Перішич, 70).Онана — Ван-Біссака (Далот, 66), Варан, Мартінес, Шоу — Каземіро — Антоні (Еріксен, 66), Фернандеш, Маунт (Марсьяль, 85), Гарначо (Санчо, 65) — Рашфорд (Пеллістрі, 85).Попередження: Удоджі, Біссума — Ван-Біссака, Антоні, Фернандеш