Англія

"Битва мішками з грошима" знову завершилась на користь команди Хосепа Гвардіоли.

Не дивлячись на те, що в розкладі суботньої частини програми другого туру англійської Прем’єр-ліги була присутня така гучна афіша, як Тоттенгем — Манчестер Юнайтед, уболівальники все одно радше очікували на найбільш пізній поєдинок цього ігрового дня. Новоспечений володар Суперкубка УЄФА Манчестер Сіті на Етіхаді приймав Ньюкасл у двобої, що вже встиг отримати назву "битва мішками з грошима".

Для команд Хосепа Гвардіоли та Едді Гау сезон розпочинався доволі успішно, а "містяни" ще й одразу потрапили до дуже щільного графіку, про що не міг не згадати іспанський фахівець на черговій прес-конференції перед грою. І хоча Сіті вже встиг програти Суперкубок Англії Арсеналу в серії пенальті, у чемпіонаті команда перемогла Бернлі взагалі без зайвих питань (3:0). Але й "сороки" при цьому навряд чи мали проблеми в двобої проти бірмінгемської Астон Вілли (5:1).

На відміну від зустрічі на Тоттенгем Готспур Стедіум, що завершилась за декілька хвилин до початку звітного протистояння, ми немов поринули в атмосферу відновлювальних процедур. Її забезпечувала нам гра "містян", які в звичному неквапливому темпі намагались заколисати захист суперників, та зрештою знайти ті самі омріяні зони в чужому штрафному.

Ньюкаслу з таким розвитком подій залишалось виключно змиритись, адже команда Едді Гау, у кращому випадку, могла розраховувати тільки на тримання м’яча десь в районі центрального кола. А далі її атаки просто руйнували опоненти, із чим так і не вдалось посперечатись до настання перерви. Натомість "сороки" пропустили на 31 хвилині за підсумком пострілу Альвареса з правого флангу штрафного в дальню дев’ятку. Це був чи не єдиний момент, коли вони дали супернику трохи місця в межах власних володінь.

Після перерви то був уже не футбол, а радше вистава, у програмі якої Манчестер Сіті немов той удав намагався остаточно знесилити власну жертву. Ньюкасл чинив спротив до певного часу, але найкращий свій шанс отримав лише тоді, коли суперники самі привезли небезпеку на власні ворота втратою м’яча Родрі в центральному колі. Проте й у тому епізоді дальній постріл від Барнса виявився не надто загрозливим. Більшого чемпіони створити не дали, а самі не використали кілька дуже непоганих моментів через брак удачі в Голанда.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє гостьовий матч проти Шеффілд Юнайтед, а Ньюкасл прийматиме Ліверпуль.— Ньюкасл 1:0Альварес, 31Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Фоден, Альварес, Гріліш — Голанд.Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі (Андерсон, 66), Гімараєс, Жоелінтон (Лонгстафф, 56) — Альмірон (Лівраменто, 86), Ісак (Вілсон, 67), Гордон (Барнс, 56).Попередження: Альварес — Гордон, Тоналі, Жоелінтон, Барнс, Гімараєса