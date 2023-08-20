Англія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого туру чемпіонату Англії, який відбудеться 20 серпня та розпочнеться о 18:30

Лондонське дербі поміж Вест Гемом та Челсі на Олімпійському стадіоні столиці Великої Британії закриватиме недільну програму другого туру Прем’єр-ліги.

ВЕСТ ГЕМ — ЧЕЛСІ

НЕДІЛЯ, 20 СЕРПНЯ, 18:30. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМІ SETANTA SPORTS

Нічия проти Ліверпуля на старті нового сезону (1:1). Для певної категорії команд англійської Прем’єр-ліги такий результат є бажаним за замовчанням. А особливо для середняків чемпіонату, до яких за підсумком минулої кампанії можна віднести й лондонський Челсі. І байдуже, що впродовж поточного трансферного вікна "сині" витратили чергові божевільні кошти на підписання молодих футболістів на довгострокові контракти, із якими потім, можливо, знову не знатимуть, що робити.

Челсі завершив минулу кампанію в середині турнірної таблиці та відповідно залишився без права на участь у єврокубках — це потрібно адекватно сприймати та відштовхуватись під час аналізу виступів команди Маурісіо Почеттіно. Власне, другий суперник "пенсіонерів" за новим розіграшем чемпіонату торік теж зірок із неба на внутрішній арені не хапав. Лондонський Вест Гем фінішував навіть на два рядки нижче за "пенсіонерів" (14 місце), але хоч за рахунок перемоги в Лізі конференцій УЄФА забезпечив собі можливість грати одразу на груповому етапі Ліги Європи.

А вже під час літнього трансферного вікна "молотобійці" залишились без свого чергового капітана. І якщо Марк Нобл за рік до цього завершив виступи на професійному рівні, то трансфер Деклана Райса до Арсенала приніс команді 116,6 млн євро та загалом позитивний баланс під час поточної трансферної кампанії. А ще команду залишили нападники Джанлука Скамакка та Ніколо Влашич, які радше виступали в якості резервних виконавців. Як і Артюр Масуаку й Мануель Лансіні за великим рахунком.

Натомість Моєс придбав собі Едсона Альвареса з амстердамського Аякса та Джеймса Ворд-Прауса з Саутгемптона, якому доведеться, можливо, замінити ще й Лукаса Пакету в центрі поля, оскільки бразилець, як не піде за 100 млн євро до Манчестер Сіті, то опиниться під наглядом Дисциплінарного комітету ліги через участь у ставках. І з усім цим контекстом Вест Гем уже встиг стартувати в чемпіонаті з нічиєї проти Бормунта з Іллєю Забарним у складі (1:1). Власне, як і суперники за майбутньою дуеллю, чиї трансфери через велику кількість і перераховувати зайвий раз викликає втому.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Не зіграють: … — Беттінеллі, Броя, Джеймс, Нкунку, Фофана, Чалоба, Бадьяшиль.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Вест Гем може виграти третій домашній матч поспіль у АПЛ.

Челсі може перемогти в 150 лондонському дербі в рамках чемпіонату й стати другою, після Арсенала, командою столиці з таким показником.

Можлива перемога стане для Челсі лише шостою в лізі з 31 останнього матчу.

СЛОВА ПЕРЕД ГРОЮ:

Девід Моєс, головний тренер Вест Гема: "Маурісіо Почеттіно вже працював тут і добре знає лігу. Зараз він вже має чимало досвіду за плечима, тоді як завжди добре протистояти найкращим менеджерам у світі. Він належить до цієї категорії.

Ми хочемо, щоб усі зіграли так, як це було в Іст-Енді Лондона та того вечора в Празі. Ми з нетерпінням чекаємо повернення на домашню арену, і я впевнений, що там буде чудова атмосфера".

Маурісіо Почеттіно, головний тренер Челсі: "Це буде важка гра. Ми маємо розуміння, як суперники збираються грати. Але це буде надзвичайно складний виклик, тому що всі ігри Прем’єр-ліги є важкими. У суперників дуже хороша команда, і вони роблять відмінну роботу останніми роками".

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Раніше команди грали поміж собою 118 разів у рамках Прем’єр-ліги, Кубка Англії, Чемпіоншипу та Кубку Ліги. Вест Гем вигравав 43 рази, тоді як 52 рази успіх святкував Челсі та ще 23 матчі завершились унічию. Із рахунком 1:1 зіграли команди свою останню очну зустріч в лютому цього року. Забивали Емерсон та Жоау Феліш.