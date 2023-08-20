Англія

Лівий фулбек "канонірів" може приєднатися до команди Унаї Емері.

Лівий захисник лондонського Арсеналу Нуну Тавареш цього літа може змінити клубну прописку та залишитися в англійській Прем'єр-лізі, незважаючи на зірвану угоду з Ноттінгем Форест.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у підписанні 23-річного португальця зацікавлена Астон Вілла, проте умови можливого трансферу поки не обговорювалися.

Зазначається, що Нуну Тавареш для Астон Вілли є альтернативним варіантом, якщо не вдастся домовитися з Севильєю щодо Маркоса Акуньї.

У минулому сезоні португальський фулбек виступав на правах оренди за Марсель, зігравши 39 поєдинків у всіх турнірах та забивши 6 голів.