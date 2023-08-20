Англія

Український вінгер розпочне поєдинок 2 туру АПЛ на лаві для запасних.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікую лондонське дербі між Вест Гемом та Челсі, яке пройде на домашній арені "молотобійців".

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, український вінгер Челсі Михайло Мудрик знову залишився на лаві для запасних.

Склад Вест Гема:

Склад Челсі:

Матч Вест Гем — Челсі відбудеться сьогодні, 20 серпня, о 18:30 за київським часом.