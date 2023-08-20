Англія

Лондонське дербі на Лондон Стедіум завершилося перемогою "молотобійців" та першою поразкою Маурісіо Почеттіно на чолі "синіх".

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги на Лондон Стедіум відбулося лондонське дербі між Вест Гем Юнайтед та Челсі.

Команда Девіда Моєса повела в рахунку вже на сьомій хвилині зустрічі завдяки голу Наєфа Агерда, проте вже на 28-й хвилині Карні Чуквуемека реалізував свій момент та повернув паритет на табло.

Наприкінці першого тайму Челсі міг виходити уперед, але Енцо Фернендес не зміг реалізувати пенальті, тому на перерву команди пішли при рівному рахунку. У той же час Чуквуемека отримав травму, тому на другий тайм замість нього вийшов Михайло Мудрик.

На 53-й хвилині зустрічі один з новачків Вест Гема Джеймс Ворд-Праус асистував Майклу Антоніо, записавши на свій рахунок другу результативну передачу в своєму дебюті за новий клуб, але останні хвилини матчу були непростими для "молотобійців" через вилучення Наєфа Агерда на 67-й хвилині.

Втім, скористатися чисельною перевагою Челсі не вдалося. Більш того, вже у компенсований час Мойзес Кайседо у своєму дебюті "привіз" пенальті, який успішно реалізував Лукас Пакета та встановив підсумковий рахунок 3:1 на користь Вест Гема.

Вест Гем — Челсі 3:1

Голи: Агерд, 7, Антоніо, 53, Пакета, 90+5 (пен.) — Чуквуемека, 28

Вест Гем: Ареоля – Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон – Соучек, Ворд-Прауз (Альварес, 81) – Боуен, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69) – Антоніо (Форнальс, 76)

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвілл – Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуеке, 75), Чілвелл (Кайседо, 61) – Стерлінг, Чуквуемека (Мудрик, 46) – Джексон

Попередження: Агерд (13, 67), Пакета (35), Емерсон (45) – Дісасі (36), Чуквуемека (40), Джексон (72)

На 67-й хвилині вилучено Агерда (Вест Гем, друга жовта).