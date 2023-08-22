Завершився матч чемпіонату Англії.
Арсенал - Крістал Пелас - Getty Images
22 серпня 2023, 00:32
Арсенал мінімально переграв Крістал Пелас. Єдиний гол забив Мартіне Едегор з позначки.
Олександр Зінченко вийшов на поле на 90 хвилині замість автора голу. Втім, відмітитися результативними діями українець не встиг.
Крістал Пелас — Арсенал 0:1
Гол: Едегор, 54, пенальті
Крістал Пелас: Джонстон, Уорд (Рак-Сакай, 83), Андерсен, Гехі, Мітчелл, Шлупп (Ахамада, 74), Лерма, Езе, Дукуре, Айю, Едуар
Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Саліба, Томіясу, Едегор (Зінченко, 89), Райс, Хавертц, Парті, Сака (Ківер, 89), Мартінеллі (Габріел, 70), Нкетіа (Жоржіньо, 79)
Попередження: Айю (27), Томіясу (60), Дукуре (90), Хавертц (90)
Вилучення: Томіясу (67)