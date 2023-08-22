Англія

Іспанський тренер має проблеми зі спиною.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола переніс операцію на спині, повідомив офіційний сайт "містян".

52-річний фахівець останнім часом страждав на сильний біль у спині і вилетів до Барселони для невідкладної операції. Операція пройшла успішно, тепер Гвардіола проходитиме реабілітацію.

Виконувати обов'язки головного тренера Сіті тимчасово асистент Гвардіоли Хуанма Лільо.

Зазначимо, що Гвардіола повернеться до розташування команди після перерви на матчі національних команд.

Найближчий матч Манчестер Сіті проведе 27 серпня проти Шефілд Юнайтед у рамках третього туру АПЛ.