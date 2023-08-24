Англія

Чемпіони Англії збирають дедалі сильніший склад.

Португальський центральний півзахисник Матеуш Нунеш був визнаний одним із найбільш талановитих виконавців своєї країні у відповідній віковій групі й минулого літа англійський Вулвергемптон заплатив за нього 45 млн євро.

Після того було достатньо всього одного року виступів у АПЛ для того, аби 24-річним гравцем почали цікавитись заможніші клуби.

Наприклад, чинні чемпіони Англії, Манчестер Сіті, які запропонували 55 млн євро за португальця та стрімко наближаються до здійснення трансферу.

Нунеш отримав пропозицію контракту до 2028 року та дав попередню згоду на перехід.

За минулий сезон Матеуш відіграв 41 матч, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.