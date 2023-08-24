Англія

"Сині" підписали нападника Сантоса.

Дейвід Вашингтон став гравцем Челсі, повідомив офіційний сайт лондонської команди.

18-річний нападник підписав контракт на сім років із опцією продовження на один рік.

За чутками, сума трансферу склала 16 мільйонів євро, а також чотири мільйони Сантос може отримати у вигляді бонусу.

Форвард дебютував за основну команду Сантоса у квітні цього року, вийшовши на заміну наприкінці гри Кубка Бразилії з Ботафого (2:0). Вашингтон взяв участь у 16 матчах за бразильський клуб, відзначившись двома голами.

У 2022 році разом із молодіжною командою Сантоса нападник ставав чемпіоном Ліги Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу) до 20 років.