Англія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку третього туру чемпіонату Англії, який відбудеться 25 серпня та розпочнеться о 22:00

Челсі в рамках поєдинку третього туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Лутон.

ЧЕЛСІ — ЛУТОН

П'ЯТНИЦЯ, 25 СЕРПНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ОТТ-ПЛАТФОРМІ SETANTA SPORTS

Челсі дуже невдало стартував в поточному розіграші АПЛ. Кманда Маурісіо Почеттіно в першому турі зіграла внічию з рахунком 1:1 проти Ліверпуля, а вже у другому раунді поступилась Вест Гему на виїзді — 1:3.

Звичайно, було зрозуміло, що в команду прийшов новий тренер, який буде проводити певну перебудову, але навіть якщо абстрагуватись від результатів, то гра команда викликає багато хвилювань.

Діяти в обороні надійно не вдається. Звісно, свій слід наклала й купа травм — Джеймс, Фофана, Бадьяшіль, Чалоба... В атаці команді також не вистачає злагодженості, але спочатку було зрозуміло, що потрібен буде час.

Українських вболівальників футболи найбільше цікавить доля Михайла Мудрика. Український вінгер з приходом нового тренера не зміг завоювати місце в стартовому складі, проте вже двічі виходив у другому таймі.

Втім, показати щось дійсно цікаве йому не вдалось. Мудрику все ще потрібно дуже багато працювати, щоб демонструвати високий рівень, який в нього безперечно є, в англійському елітному дивізіоні. На жаль, Михайло отримав пошкодження, і зробити це у грі проти Лутона не зможе.

Що стосується новачка АПЛ, то команда з найскромнішим бюджетом у лізі поки що не набрала жодного балу, проте сильно засмучуватись не варто — таких в АПЛ ще чотири колективи. Тим більше Лутон провів всього один матч, бо гру проти Бернлі перенесли.

В першому турі Лутон протистояв Брайтону та поступився з рахунком 1:4. Склад у команду дуже віддалено нагадує рівень АПЛ, проте поборотись за збереження прописки Лутон цілком може. Брентфорд після виходу в АПЛ теж не хапав зірок з неба, проте зарекомендував себе дуже добре.

Цікаво, що не дивлячись на участь у різних лігах, стежки команд перетинались двічі за останні декілька років. Челсі, цілком очікувано, двічі переміг, проте й Лутон свої голи забив — 3:1 та 3:2.

Для новачка АПЛ важливо буде продемонструвати роботи над помилками в захисті, тоді як Челсі просто вкрай необхідно здобути перемогу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Челсі: Санчес — Гюсто, Дісасі, Сілва, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Фернандес — Галлагер, Стерлінг — Джексон

Лутон: Ши — Андерсен, Лок'єр, Белл — Каборе, Мпанзу, Накамба, Чонг, Дауті — Морріс, Адебайо

Не зіграють: Мудрик, Беттінеллі, Броя, Джеймс, Нкунку, Фофана, Чалоба, Бадьяшиль, Чуквуемека — Берк, Поттс, Ошо, Кларк

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