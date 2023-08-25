Англія

Американський форвард, схоже, незабаром стане новим гравцем монегасків.

Молодий нападник лондонського Арсеналу Фоларін Болагун близький до того, щоб повернутися до французької Ліги 1, де він минулого сезону проявив себе в оренді за Реймс.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Монако близьке до того, щоб остаточно домовитися з "канонірами" щодо підписання 22-річного американця на постійній основі.

Стверджується, що у разі домовленості Балогун підпише з монегасками п'ятирічний контракт, де має замінити Бреля Емболо, який отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки на тренуванні.

За інформацією RMC Sport, сума трансферу складе близько 45 мільйонів євро плюс бонуси, а клуби працюють над узгодженням останніх деталей.

У минулому сезоні Фоларін Балогун виступав на правах оренди за Реймс, за який він провів 39 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти. Його контракт із Арсеналом спливає влітку 2025 року.