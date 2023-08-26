Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 3-го туру чемпіонату Англії, який пройде 26 серпня і розпочнеться о 14:30.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Тоттенгемом, яке пройде на Віталіті Стедіум.

СУБОТА, 26 СЕРПНЯ, 14:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТІМ РОБІНСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Борнмут — безперечно одна з тих команд, за розвитком якої варто простежити в новому сезоні АПЛ. Після минулої кампанії керівництво вирішило змінити вектор розвитку та будувати команду на довгострокову перспективу, відмовившись від прагматичного вектора на користь більш симпатичного футболу. Для цього в команду було запрошено не лише цілу низку молодих виконавців, а й новий головний тренер в особі Андоні Іраоли.

Перші результати роботи Іраоли в грі стали помітними вже в перших турах, однак, звичайно, ще багато роботи, адже комбінаційний стиль банально вимагає часу для свого вибудовування. У стартовому матчі нового сезону Борнмут зіграв унічию з Вест Гемом, а потім поступився Ліверпулю, хоча став для мерсисайдців проблемою у стартових хвилинах зустрічі. Непростий календар для "вишень" продовжується, адже тепер вони зустрінуться з Тоттенгемом.

"Шпори" певною мірою схожі зі своїм майбутнім суперником, адже аналогічним чином перебувають у стадії перебудови під керівництвом нового тренера, який бажає будувати атаки через комбінації. Під керівництвом Анге Постекоглу гравці Тоттенгема загалом порадували у стартових матчах нового сезону, адже перші результати стилістичної трансформації також вже помітні. Але як і з Борнмутом — це далеко не все, до чого прагне прийти команда та яку перспективу має.

У першому турі нового сезону Прем'єр-ліги Тоттенгем зіграв у результативну нічию з непоступливим Брентфордом, незважаючи на щільну оборону якого в матчах із сильними суперниками вдалося забити у його ворота два м'ячі. У наступному поєдинку проти Манчестер Юнайтед результат був уже переможним, причому більш ніж заслуженим по грі — "шпорам" вдалося стримати сильний натиск манкуніанців на старті, в тому числі й завдяки своєму новому "першому номеру" Вікаріо, щоб потім перехопити ініціативу в грі та довести все до переможного рахунку.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Анге Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,96, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 3,65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Сенесі, Керкез — Біллінг, Ротвелл — Семеньйо, Крісті, Ентоні — Соланке

Тоттенгем: Вікаріо — Емерсон, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума — Кулушевські, Меддісон, Сон — Рішарлісон

Не зіграють: Фредерікс, Скотт, Таверньє, Маркондес — Бентанкур, Вайтмен, Сессеньйон, Хіль

Під питанням: Кук, Сміт — Меддісон

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