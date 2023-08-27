Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 3-го туру чемпіонату Англії, який пройде 27 серпня і розпочнеться о 18:30.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкаслом та Ліверпулем, яке пройде на Сент-Джеймс Парк.

НЕДІЛЯ, 27 СЕРПНЯ, 18:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл Юнайтед загалом непогано розпочав новий сезон АПЛ, заявивши про свої амбіції продовжувати закріплюватися як один із великих клубів Англії та регулярний претендент на виступи у Лізі чемпіонів. Команда Едді Гау провела низку якісних посилень у літнє трансферне вікно, зокрема молодими виконавцями, маючи тепер досить непогану глибину складу.

У першому турі "сороки" не залишили жодних шансів Астон Віллі, здобувши перемогу з рахунком 5:1, яка мала доволі шокуючий характер, однак у наступному матчі з Манчестер Сіті сподіватися і близько на такий результат їм не варто було. Підопічні Хосепа Гвардіоли повністю контролювали хід зустрічі та не дозволили Ньюкаслу створити в атаці абсолютно нічого, продемонструвавши помітну різницю у класі. Так, мінімальний рахунок цього не демонструє, але хтось дивився матч — розуміє, про що йдеться мова.

Ліверпуль на старті нового сезону змусив говорити всіх здебільшого лише про одне — як же команда Юргена Клоппа потребує підписання нового опорного півзахисника з урахуванням продажів Фабіньо та Джордана Гендерсона до Саудівської Аравії. Молоді та перспективні Мойзес Кайседо та Ромео Лавія у підсумку обрали Челсі, а Ліверпуль вирушив за 30-річним японцем Ендо. Наскільки трансфер виявиться вдалим – покаже час.

У стартовому матчі нового сезону Ліверпуль не надто вразив своєю грою, зігравши внічию з лондонським Челсі. Наступний поєдинок проти Борнмута складався для мерсисайдців більш вдало, хоча суперник змусив понервувати вболівальників "червоних" у стартовому відрізку, та й вилучення Алексіса Мак Аллістера, яке в результаті ФА відмінила, не вселяло великого оптимізму. У результаті все обійшлося, але навряд чи хтось буде сперечатися з тим, що Ліверпулю, безперечно, є куди зростати у багатьох аспектах.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 2,31, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Тоналі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Жота, Луїс Діас

Не зіграють: Віллок, Крайт, Манкільо — Джонс, Тіаго Алькантара

Під питанням: Жоелінтон — ...

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