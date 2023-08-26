Англія

Черговий бразилець може з’явитись у складі "лісників".

Англійський Ноттінгем Форест продовжує свою нестримну роботу на літньому трансферному ринку, і хоча цього року "лісники" не скуповують собі фактично два нових склади, як було перед початком минулого сезону, проте все одно кількість їхніх придбань є вагомою.

Цього разу вони вирішили звернути свою увагу на бразильського центрального захисника Мурільйо Сантьяго Косту дос Сантоса, або просто Мурільйо, який наразі виступає на батьківщині за Корінтіанс.

Універсалізм 21-річного виконавця вражає — він може грати як за пріоритетною позицією, так і на лівому фланзі оборони або взагалі в опорній зоні.

Ноттінгем уже встиг приготувати свою пропозицію щодо цього гравця — 12 млн євро Корінтіанс отримає одразу, тоді як ще 3 млн євро потім можуть бути додані шляхом бонусів.

Повідомляється, що клуби досягли домовленості на усному рівні, проте є ще один неназваний європейський клуб, який планує до останнього вести боротьбу за гравця.

У поточному сезоні бразильського футболу Мурільйо зіграв 31 матч (68% ігрового часу).