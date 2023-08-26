Англія

Команда Еріка тен Гага продемонструвала характер.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав Ноттінгем Форест на Олд Траффорд.

Початок цієї зустрічі залишився повністю за "лісниками", яким вдалося забити два швидких гола у ворота Андре Онана.

Втім, у підсумку команда Еріка тен Гага змогла показати характер за відігратися з рахунку 0:2, забивши три голи. Реалізований пенальті у виконанні Бруну Фернандеша став вирішальним у цьому "вогняному" протистоянні — 3:2.

Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Еріксен 17, Каземіро 52, Фернандеш 76 (пен.) – Авонії 2, Болі 4

Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Біссака, Варан (Лінделоф 46), Мартінес, Далот – Каземіро, Еріксен – Антоні (Мактоміней 85), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Санчо 60)

Ноттінгем Форест: Тернер – Болі, Воррелл, Маккена (Ніакате 57) – Ор'є, Данілу (Еланга 81), Єйтс, Айна – Джонсон (Куяте 70), Гіббс-Вайт – Авонії (Вуд 81)

Попередження: Ван-Біссака, Рашфорд, Онана, Фернандеш – Ор’є, Гіббс-Вайт, Айна, Куяте

Вилучення: Воррелл, 67 (Ноттінгем Форест, пряма червона.