Команда Еріка тен Гага продемонструвала характер.
Мю - Ноттінгем Форест, getty images
26 серпня 2023, 19:08
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав Ноттінгем Форест на Олд Траффорд.
Початок цієї зустрічі залишився повністю за "лісниками", яким вдалося забити два швидких гола у ворота Андре Онана.
Втім, у підсумку команда Еріка тен Гага змогла показати характер за відігратися з рахунку 0:2, забивши три голи. Реалізований пенальті у виконанні Бруну Фернандеша став вирішальним у цьому "вогняному" протистоянні — 3:2.
Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест 3:2
Голи: Еріксен 17, Каземіро 52, Фернандеш 76 (пен.) – Авонії 2, Болі 4
Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Біссака, Варан (Лінделоф 46), Мартінес, Далот – Каземіро, Еріксен – Антоні (Мактоміней 85), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Санчо 60)
Ноттінгем Форест: Тернер – Болі, Воррелл, Маккена (Ніакате 57) – Ор'є, Данілу (Еланга 81), Єйтс, Айна – Джонсон (Куяте 70), Гіббс-Вайт – Авонії (Вуд 81)
Попередження: Ван-Біссака, Рашфорд, Онана, Фернандеш – Ор’є, Гіббс-Вайт, Айна, Куяте
Вилучення: Воррелл, 67 (Ноттінгем Форест, пряма червона.