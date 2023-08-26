Англія

Голкіпер підписав контракт на сім років із опцією продовження на один рік.

Джордже Петрович став гравцем Челсі, повідомив офіційний сайт англійської команди.

23-річний голкіпер підписав контракт на сім років із опцією продовження ще на один сезон.

За чутками, сума трансферу склала 16 мільйонів євро, а також ще два мільйони Нью-Інгленд Революшн може отримати як бонус.

Ніколи за голкіпера із МЛС ніхто не платив більше. Попередній рекорд встановлений також за участю Челсі – 10+5 млн доларів за Габріеля Слоніну.

Нагадаємо, що цього літа Челсі продав Едуара Менді і відправив в оренду в Реал Кепу Аррісабалагу. Натомість клуб купив Роберта Санчеса та Джордже Петровича.