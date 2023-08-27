Англія

Схоже, 31-річний футболіст продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Матч проти Ньюкасла стане для Мохамеда Салаха останнім за Ліверпуль, повідомляє KSA Sport.

За інформацією джерела, після гри, призначеної на 27 серпня, вінгер відлетить у Дубай, де пройде медогляд перед трансфером до Аль-Іттіхаду.

За чутками, Салах повідомив Ліверпуль про бажання перейти в чемпіонат із Саудівської Аравії, а "червоні" можуть заробити близько 100 мільйонів доларів на єгиптянині.

Цього сезону Салах провів два матчі за Ліверпуль в АПЛ: на його рахунку один гол і одна результативна передача.