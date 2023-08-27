Англія

У англійського клубу буде право на викуп гравця.

За підсумками попереднього сезону англійської Прем’єр-ліги Лестер залишив "елітний" дивізіон та вже цього футбольного року розпочав виступи в Чемпіоншипі.

Разом із тим, "лиси" були змушені проводити активну літню трансферну кампанію задля переорієнтування власного складу з дотриманням вимог другого за силою дивізіону країни.

Однак не виключно одними продажами займався Лестер у цей час — напередодні клубу вдалось остаточно завершити перехід нападника турецького Галатасарая Юнуса Акгюна.

23-річний виконавець долучився до команди Енцо Марески на правах оренди строком на один рік, після чого в "лис" буде можливість викупити його контракт за 10 млн євро.

Акгюн у минулому сезоні провів 28 матчів, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.