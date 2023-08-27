Англія

Команда Юргена Клоппа врятувала матч, який, як здавалось, було неможливо врятувати.

Від подій української національної першості під завісу вихідних ми поступово переходимо до інших не менш видовищних змагань, серед яких чи не найбільшу увагу зі всього світу збирає саме англійська Прем’єр-ліга. Тут команди вже дістались третього туру та кожен тиждень приваблюють нас гучними афішами з високим рівнем інтриги. Ось, наприклад, вечірній матч Ньюкасла та Ліверпуля на Сент-Джеймс-Парк — чим не привід трохи побалувати власні футбольні естетичні рецептори?

Та й "червоні" з "сороками" в цьому сезоні вже встигли відіграти два дуже не схожі один на одного матчі, що робило їхній двобій ще цікавішим. Команда Едді Гау нічого не змогла протиставити Манчестер Сіті тиждень тому в "битві мішками з грошима" (0:1), тоді як футболісти Юргена Клоппа, нехай і не програвали, але навряд чи залишили гарні спогади про зустрічі з лондонським Челсі (1:1) та Борнмутом (3:1). А тут ще й Мохамед Салах раптово почав збиратись до Саудівської Аравії й погрожував провести свій останній матч за клуб.

Настрій цього протистояння можна було осягнути вже з перших хвилин, коли Гордон та Александер-Арнольд почали рубати один одного на фланзі й захисник Ліверпуля опинився на жовтій картці вже на шостому оберті секундної стрілки. А потім Ньюкасл почав тиснути на гостей настільки потужно, що ті втратили контроль над ситуацією на футбольному полі й зрештою ми побачили два епізоди посеред першого тайму, які мали ледь не приговорити "червоних" до поразки.

Спочатку Салах віддав передачу з чужої половини на власну в розрахунку на того-таки Трента, а той просто пропустив м’яч під ногою, що дозволило Гордону вибухнути ривком до штрафного та вже там у ближньому бою відіграти Аліссона. Не минуло після цієї жахливої помилки й двох хвилин, як Гордона знову запускали передачею до чужих володінь, але Ван Дейк просто зрубав його, перебуваючи в ролі останнього захисника.

Миттєве вилучення для досвідченого захисника спровокувало Клоппа перебудовувати власну команду, і в підсумку Ліверпуль відіграв без чужих воріт увесь час, що залишався до завершення першого тайму та ще чимало хвилин після перерви. У Ньюкасла тим часом варто було пригадати момент Альмірона, який із лицьової межі штрафного вгатив із грудей у праву дев’ятку, але Аліссон дивом перевів м’яч у поперечину та врятував команду від ще більших негараздів.

Усе звелось до того, що після відпочинку "сороки" намагались передусім грати на втримання задовільного для них рахунку, подекуди проводячи доволі непогані виходи на чужу половину поля. Альмірон у ці хвилини мав ставати лідером нападу власного колективу, проте його завершальні удари в кращому випадку знаходили стійку чужих воріт, але здебільшого просто запускали м’яч на трибуни.

А потім настала 77 хвилина, на полі з’явився Дарвін Нуньєс та влаштував справжній фурор. Дві швидкі атаки від "червоних" за участі Жоти, Елліотта та Салаха (перший і останній — із гольовими передачами) дозволили гостям влаштувати блискавичний камбек, тоді як уругвайцю залишалось лише за однакових умов вражати дальній кут чужих воріт під час просування правим флангом. Диво цього порятунку полягає в тому, що до першого голу Дарвіна Ліверпуль і близько не наближався до володінь Поупа після вилучення.

У наступному турі Ньюкасл зіграє в гостях у Брайтона, а Ліверпуль прийматиме бірмінгемську Астон Віллу.



Ньюкасл — Ліверпуль 1:2

Голи: Гордон, 25 — Нуньєс, 81, 90+3



Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн — Тоналі (Лонгстафф, 72), Гімараєс, Жоелінтон (Андерсон, 82) — Альмірон, Ісак (Вілсон, 72), Гордон (Барнс, 72).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп (Кванса, 77), ван Дейк, Е. Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер (Нуньєс, 77), Ендо (Елліотт, 58) — Салах, Гакпо (Жота, 58), Діас (Гомес, 33).



Попередження: Тріпп’єр — Александер-Арнольд, Нуньєс

На 27-й хвилині був вилучений Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) (грубе порушення).